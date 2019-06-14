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Assange'ın ABD'ye iade davası 2020'ye ertelendi

İngiliz mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu hakkındaki kararın gelecek yıl Şubat ayında verileceğini ilan etti.

Dünya / 14 Haziran 2019 Cuma 14:09
Assange'ın ABD'ye iade davası 2020'ye ertelendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen davada, mahkeme Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade kararını erteledi. Mahkeme, Assange için hükmün Şubat 2020'de verileceğini duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Julian Assange'ın iade kararını dün onaylamıştı.

Bakan'ın imzasına rağmen mahkemenin verdiği kararla Assange'ın en az sekiz ay daha İngiltere'de kalması kesinleşti.

Assange, ABD'de devlete ait bilgisayarlara sızmak ve casuslukla suçlanıyor.

Avustralyalı gazeteci için geçtiğimiz yıl Mart ayında hazırlanan iddianameye 17 yeni suçlama eklendi. 47 yaşındaki Assange 11 Nisan'da Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden zorla çıkartılarak gözaltına alındı. Assange, kefalet anlaşmasını bozduğu için İngiliz mahkemesi tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Julian AssangeEkvadorWikileaksİngiltereİçişleri Bakanı


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