Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Attığı Twitter mesajlarıyla yalnızca ABD'yi değil dünyayı sarsan Donald Trump, bu kez büyük bir gafa imza attı.



ABD Başkanı, bugün yazdığı tweette Prens Charles'ı 'Balinalar Prensi' olarak tanımladı.



Trump, "Her gün yabancı hükümetlerle buluşup görüşüyorum. İngiltere Kraliçesi, Balinalar Prensi, Birleşik Krallık Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Başkanı ve Polonya Başkanı ile daha yeni bir araya geldim. Her şeyi konuştuk" yazdı.



Trump'ın 'Prince of Wales' yerine 'Prince of Whales' yazması sosyal medyayı salladı, bir anda trend topic listesine girdi.



ABD liderinin tek bir Twitter mesajındaki imza attığı diğer yanlışlıklar ise, Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'i İngiltere Kraliçesi diye tanımlaması ve İngiltere Başbakanı'nı ise Birleşik Krallık başbakanı olarak yazması.



Trump, Balinalar Prensi'nin çok konuşulması üzerine tweetini silip yeniden yazdı ve bu kez doğru ifadeyi kullandı.