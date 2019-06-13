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Siemens'ten buluta bağlı yeni nesil ürün

Siemens, ısıtma grupları ve klima santralleri için geliştirdiği yeni nesil ’Intelligent Vana’yı duyurdu. Doğrudan buluta bağlanabilen ürün, güvenilir otomatik devreye alma özelliğinin yanı sıra mevcut alana uyacak esnek montaj seçenekleri sunuyor.

Teknoloji / 13 Haziran 2019 Perşembe 12:09
Siemens'ten buluta bağlı yeni nesil ürün

Siemens Akıllı Altyapı bölümü ısıtma grupları ve klima santralleri için 'Intelligent Vana' geliştirdi. Yapılan bilgilendirmede; ısı transferi optimizasyonu sağlayan ürün, doğrudan buluta bağlanabilen ve kendi kendini optimize ederek, debi, gidiş-dönüş sıcaklıkları ve ısı çıktısı izlenerek vana ayarları otomatik olarak adapte ediliyor. Siemens ABT Go uygulamasını kullanarak kablosuz LAN üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde devreye alınabilen Intelligent Vana, debi sensörü, vana ve kontrolörün ayrı olarak monte edilmesi ile esnek montaj kolaylığı sağlıyor. Bağlanabilirlik özelliği ile sürekli güncellik sağlarken, ilave fonksiyonları buluttan istenildiği zamanda indirilebiliyor.

Enerji tasarrufu

Ürün; sürekli sıcaklık, debi ve enerjiyi ölçerek kendi ayarlarının ısı transfer cihazının ısıtma veya soğutma davranışına göre uygun olup olmadığını kontrol ederken, işletim sırasındaki kirlenmenin neden olduğu değişen değerleri otomatik olarak adapte ediyor. Böylece sistemin ömrü boyunca tekrar tekrar manuel ayarlamaların yapılmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda, ürünün ısı transfer cihazı optimizasyon özelliği ile ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin her zaman enerji tasarruflu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Vana, ısı transfer cihazından gelen ek enerjinin verimli bir şekilde daha yüksek ısıtma veya soğutma çıktısına çevrilemediği debiyi tespit ederken, enerji tasarrufunu sağlayarak sistemi optimize ediyor.

Ayrıca ürün; kontrol fonksiyonları, PICV'lere (basınçtan bağımsız kombine vanalara) benzer şekilde, hidronik sistemin otomatik olarak dinamik dengelenmesini sağladığı bildirilirken, dinamik hidronik balanslama basınç dalgalanmalarını otomatik olarak dengelediği, böylece binadaki sıcaklık değişimlerini önlediği belirtildi. Kaynak : İHA

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