USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı

İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki iki eve sıçradığı belirtiliyor.

3. Sayfa / 13 Haziran 2019 Perşembe 16:43
İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre yangın, Balçova ilçesindeki bir ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlarken, ekipler yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan, yangının bölgedeki iki eve sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, bu evlerdeki yangına da müdahale ettiği belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı