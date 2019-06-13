USD (Alış - Satış) : 5,80 - 5,81 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Faiz kararı ile düşüşe geçen dolar yeniden yükselişte

Bankalararası piyasada dün Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'te bırakma kararı sonrası 5,7830'a kadar gerileyen dolar, bu sabah 5,83 TL'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6,58 seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi / 13 Haziran 2019 Perşembe 09:29
Faiz kararı ile düşüşe geçen dolar yeniden yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8300 liradan, avro 6,6020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8300 liradan alınan dolar, 5,8320 liradan satılıyor. 6,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7890 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5540 lira olmuştu.

AvroDolar


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