Faiz kararı ile düşüşe geçen dolar yeniden yükselişte

Faiz kararı ile düşüşe geçen dolar yeniden yükselişte

Bankalararası piyasada dün Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'te bırakma kararı sonrası 5,7830'a kadar gerileyen dolar, bu sabah 5,83 TL'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6,58 seviyesinde seyrediyor.