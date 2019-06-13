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Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından S-400, F-35, Kıbrıs, Suriye, ekonomik saldırlar ve gerilim siyasetine ilişkin 6 maddelik bir paylaşım yaptı.

Siyaset / 13 Haziran 2019 Perşembe 11:39
Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz' diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı.

Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından 6 başlıklı bir paylaşım yaptı. Erdoğan dün yaptığı, 'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. İnşallah, S-400'lerin teslimi gelecek ay yapılacak' açıklamasının ardından bugün, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı yeni açıklamasında S-400 ve F-35 mevzusuna bir kez daha değindi. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini satın aldığını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, F-35 uçaklarının da sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu belirtti.

Erdoğan açıklamasında, 'Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Celabrus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak, Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz' sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:


Sosyal MedyaAk PartiCumhurbaşkanıKuzey IrakRecep Tayyip Erdoğan


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