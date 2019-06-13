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Doğa harikası üzerine asansör

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Yunak mahallesinde bulunan bir otelin asansörü yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti.

Yaşam / 13 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Doğa harikası üzerine asansör
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde doğa harikası üzerine yapılan asansör yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekerken bu durum sosyal medyada da büyük tepkileri beraberinde getirdi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Yunak Mahallesinde bulunan bir otelin asansöre seyir terası koyması dikkatlerden kaçmadı.

“Koruma Kurulu izin vermiş”

Ürgüp ilçesinde otelin asansörü yapmasına ve burada seyir tepesinde gelen turistlerin bölgeyi izlemesi için Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiği öğrenildi.

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu olan ve asansör olarak tasarlanan yapıya ait mimari restorasyon projeleri, Nevşehir Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2012 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı projesi ile fiziki uygulama uygunluk arz etmektedir. İddia edildiği üzere herhangi bir hukuksuzluk ve su-i istimal söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

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