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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz'' dedi. Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektuba ilişkin ise ''Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye gelecektir'' ifadelerini kullandı.

Dünya / 13 Haziran 2019 Perşembe 12:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz.

ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİ SHANAHAN'IN MEKTUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanımıza gönderilen mektup. Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Amerika'ya önerimiz oldu endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik uzmanlar rapor getirsin. Başkan Trump evet diyor bazı kurumlar hayır diyor. Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Bunun da çalışmaları devam ediyor.

İDLİB'DE TÜRK GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Sadece askeri çözümden yana rejimin olduğunu biliyoruz. Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığını görüyoruz. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. Bu sabah gözlem üssümüze yönelik saldırı oldu 3 askerimiz hafif şekilde etkilendiler. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız. Rejim buna yönelik saldırılarını devam ettirirse gereğini yaparız.''

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise, ''Bir üs veya askeri birliğinin Kıbrıs'ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor" diye konuştu.

FransaMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


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