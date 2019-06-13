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Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019'da tamamlanıyor. Uzatma şu an için söz konusu değil" dedi.

Ekonomi / 13 Haziran 2019 Perşembe 11:33
Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması!

İmar Barışı başvurularında süre iki gün sonra doluyor. Süre uzatımı olup olmayacağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Kurum, "Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil." dedi.

Bakan Kurum konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"30 HAZİRAN'A KADAR BEDELLERİN ÖDENMESİ GEREKİYOR"

"Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019'da tamamlanıyor. Uzatma şu an için söz konusu değil. Vatandaşlarımız son iki günü iyi değerlendirmeli. 30 Haziran'a kadar başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor.



"10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU"

10 milyon 79 bin vatandaşımız da İmar Barışı sürecinden yararlandı. İstanbul'da 1 milyon 747 bin kişi İzmir'de 811 bin kişi başvuru yaptı"

İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı


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