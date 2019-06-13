Ahmet Hakan'dan İsmail Küçükkaya'ya gönderme!

Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında karşı karşıya geleceği programı sunacak olan İsmail Küçükkaya'nın kadınlarla ilgili sözlerine Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi.



Tarihi canlı yayını 'bir kadın bir erkek yönetmesin' önerisine ' Kadın duygusunu ve ruhunu ben herhangi bir kadından daha iyi yansıttığıma inanıyorum.” cevabını veren İsmail Küçükkaya'ya, Ahmet Hakan tepki gösterdi.



'KANITLANMIŞ OLDU'



Geçmişin en çok eleştirilen valilerinden olan Nevzat Tandoğan üzeriden göndermede bulunan Ahmet Hakan 'Bu cevabı duyduğum anda aklıma eski Ankara valilerinden Nevzat Tandoğan geldi. Tek parti döneminde komünistlik yaptıkları için yakalanan bir grup genci makam odasına çağırıp nasihat etmeye çalışan Vali Tandoğan, şöyle demiş: “Gençler! Siz bu işlere karışmayın... Bu memlekete komünizm gerekiyorsa biz getiririz... Bize bırakın bu işleri.” Bizim İsmail Küçükkaya da... “Hanımlar! Siz bu işlere karışmayın... Kadınlık gerekiyorsa onu da biz yaparız... Bize bırakın bu işleri” demeye getirerek... Bir tür Nevzat Tandoğan kompleksine kapıldığını kanıtlamış oldu.' diye yazdı.



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