3 bin 146 öğrenci aynı anda kep attı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite yerleşkesinde bulunan stadyumda gerçekleşen törende Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Şubaşı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, rektör yardımcısı, akademik personel, daire müdürleri ve öğrenciler ile veliler katıldı.



'Üniversitemizin kurulduğundan bugüne kadar ise toplam 22 bin öğrenci mezun ettik'



'Açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, bu yıl 3 bin 146 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, 'Dört yıl önce ana-baba ocağından aldığımız emaneti, üniversitemizde büyük bir emek ve gayretle yetiştirmenin ve onları geleceğe hazırlamış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün birçok duyguyu aynı anda tadıyoruz. Bir yandan yıllardır bir arada olduğumuz evlatlarımızdan ayrılmanın burukluğunu yaşarken diğer yandan onların gelecekte ülkemizin ilerlemesinde ve gelişmesinde önemli yerlerde ve görevlerde bizleri temsil edecek olmalarının haklı gururunu yaşıyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı nihayetinde üniversitemizden 3 bin 146 mezun vermiş bulunmaktayız. Üniversitemizin kurulduğundan bugüne kadar ise toplam 22 bin öğrenci mezun ettik. Mevcut öğrencilerimizi de hesaba kattığımızda BŞEÜ, sayıları 40 binleri bulan büyük bir aileye dönüşmüştür. Bugün üniversiteler sadece mevcut öğrencilerinin sayısı ve niteliği ile değil mezun öğrencilerinin ürettikleri, gelişimleri ve ülkemize kattıkları katma değerler ile de ölçülmektedir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda BŞEÜ'nün akademik ve idari kadrosunun sorumluluğu bir kat daha artmaktadır. Tüm akademik ve idari kadromuzun ve çalışma arkadaşlarımın bu sorumluluğun bilincinde olduklarına dair inancım tamdır. Mezunlarımız ülkemizin çeşitli şehirlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine saçılmış üniversitemizin tohumlardır. Bizden ayrılıp gittikleri her yerde bizleri temsil ettiklerini ve bu fidanlar yeşerdikçe üniversitemizin ve Osmanlı'nın kurulduğu bu toprakların daha da güçlendiğini unutmamalarını temenni ediyorum. Mezunlarımız ile sürekli iletişim içinde olmak, onlardan meslekleri ve gelişimleri hakkında, içinde bulundukları iş dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu nedenle kurmuş olduğumuz mezun öğrenciler ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğüyle, ayrıca bölümleriniz de bulunan kariyer danışmanları ile sürekli iletişim helinde olmanızı istirham ediyorum. Dönem dönem sizlerin görüşlerinden yararlanmak için hazırladığımız değerlendirme anketlerini lütfen objektif bir şekilde cevaplayın. Zira bizler de bu sayede eksiklerimizi tespit edip kendimizi geliştireceğiz' dedi.



'Üniversitemiz 7'nci fakültesine kavuşmuştur'



Rektör Taş konuşmasının devamında üniversite hakkında bilgi vererek, 'Mezunlarımızı gururla ve sevinçle uğurlarken hem mevcut öğrencilerimize hem de yeni öğrencilerimize daha nitelikli ve donanımlı eğitim vermek için özverili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimizi belirtmek isterim. Üniversitemizi daha da büyütmek, niteliğini artırmak ve altyapımızı güçlendirmek için kapalı alanlarımızı artırmaya, teknolojik yönden zenginleşmeye ve kadro olarak daha nitelikli hâle gelmeye büyük önem veriyoruz. Üniversitemiz hali hazırda 7 fakülte, 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Bozüyük'te eğitim veren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz bu yıl içinde Uygulamalı Bilimler Fakültesine dönüştürülmüş ve üniversitemiz 7'inci fakültesine kavuşmuştur. Yabancı Diller Yüksekokulumuz da bu yıl yeni kurulmuş olan akademik birimlerimizden birisidir. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bu birimimizin akademik kadrosunu oluşturup öğrenci yetiştirmeye başlayacağız. Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurma çalışmalarımız ise devam etmektedir. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında üniversitemiz tam 27 programda ilk kez öğrenci almaya hak kazanmıştır. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2, Sağlık Yüksekokulu 2, İslami İlimler Fakültesi (İÖ), Merkez MYO 7, Bozüyük MYO 1, Gölpazarı MYO 3, Osmaneli MYO 3, Pazaryeri MYO 2, Sağlık Hizmetleri MYO 3, Söğüt MYO 3 yeni programda öğrenci alacaktır. Şimdiden üniversitemize hayırlı olsun diyorum' ifadelerini kullandı.



'Her daim ülkemizi ve devletimizi geliştirmek önceliğiniz olsun'



Rektör Taş, öğrencileri seslenerek, ' Başlamış olduğunuz akademik eğitimin sonuna geldiniz. Üniversitemizde hayatınızın en önemli dört yılını geçirdiniz. Bazen karamsarlığa kapıldınız, bazen hayal kırıklığına uğradınız, bazen sevindiniz, bazen üzüldünüz ama çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. Vazgeçmediniz ki bugün buradasınız ve bu zorlu maratonun sonuna başarıyla ulaştınız. Bu süre zarfında almış olduğunuz eğitim ve bilgi birikimi ile meslek hayatınıza başlayacaksınız.Alanınızda şiddetle ihtiyaç duyulan kişiler olarak ülkemizin çeşitli sektörlerinde aldığınız eğitim doğrultusunda çalışma hayatına atılacaksınız. Eğitim gördüğünüz süre zarfında öğretim elemanlarımızın sabır ve özveri ile sizlere aktarmış oldukları bilgi ve tecrübeleri geliştirmek ve güncel bilgiye ulaşmak için var gücünüzle çalışmaya devam edeceksiniz. Öz güveni yüksek, çağın gereklerine ayak uydurabilen, kendisini ve bilgisini güncelleyebilen ve geliştiren, üreten, paylaşan, hatalarından ders çıkarabilen, hoşgörü çerçevesinde tartışabilen ve farklılıklara saygı duyan, bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Üniversite hayatı bilimsel bilginin yanı sıra, sorumluluk almayı, inisiyatif kullanmayı ve ne şartta olursa olsun doğru karar vermeyi de öğretir. Sizler bu bilinçle kendi sorumluluğunun yanında ülkenin sorumluluklarını da taşıyan yetişkin bireylersiniz. Her daim ülkemizi ve devletimizi geliştirmek önceliğiniz olsun. Hiçbir zümrenin akıl ve fenden sizi ayırmasına müsaade etmeyin. Bunun için sizlerin çok çalışmasına, bilinçli ve sadece devlete bağlı bireyler olmanıza ihtiyacımız vardır. Vatan ve devlet kendisine koşulsuz hizmet edenlerle ve çok çalışanlarla yükselir. Unutmayın ki sadece diploma gelecekte etkili ve yetkin kişiler olmak için yeterli değildir. Artık diplomanın yanında son teknolojiyi iyi kullanabilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak, birden fazla dil bilmek, iletişimi yüksek, sosyal bir birey olmak başarıyı yakalamak için olması gereken meziyetlerdir' ifadelerine yer verdi.



'Bugün onların olduğu kadar sizin de en mutlu gününüz'



Rektör Taş konuşmasının son bölümünde anne ve babalara seslenerek, 'Evlatlarınızla birlikte yaşadığınız her duygu gibi bugünde onlarla seviniyor, belki onlardan fazla heyecanlanıyor ve elbette çocuklarınızla gurur duyuyorsunuz. Bugün onların olduğu kadar sizin de en mutlu gününüz. Onları bugünlere getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her zaman büyük bir özveriyle onlara destek olan sizlere ben de öğrencilerim ve Üniversitem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum' dedi.



'Mezuniyetten sonra da soru değil sorun çözecekleri bir yaşama başlayacaklar'



Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise; 'Dolayısıyla büyük heyecan hissettim. Üniversite çağlarındaki yıllar insan hayatının en güzel dönemidir. Bolca soru çözdüğü ve sınava girdiği bir dönemdir. Mezuniyetten sonra da soru değil sorun çözecekleri bir yaşama başlayacaklar. Onlara başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Kaynak : İHA

