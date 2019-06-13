2019 küçükbaş-büyükbaş kurbanlık fiyatı açıklandı

Kurban fiyatlarının belirlenmesi vatandaşın alacağı kurban için hazırlık yapması adına önemlidir. Belirlenen miktar üzerinden ne kadarlık bir kurban alacağını belirleyen vatandaş kurban satış alanına elinde o miktar para ile gidecektir.



2019 kurban fiyatları neye göre belirlenmektedir?



Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde kurban kesmeyi planlayanlar öncelikle küçükbaş bir kurban mı büyükbaş bir kurban mı keseceğini belirlemelidir. Bunu belirlemelerinin önemli olmasının sebebi kurban fiyatlarının küçükbaş ve büyükbaş olarak farklı şekilde fiyatlandırılmasıdır.



Bu konuda 2019 Kurban fiyatları konusunda bilgilendirmeler yavaş yavaş gelmektedir. Bu yılki kurban fiyatlarının geçen yıla oranla %10 arttığı şeklinde açıklamalar gelmektedir. Bu açıklamalara göre geçen yılki canlı hayvan satışında kilo başı fiyat 22-23 TL arasında iken bu yıl bu fiyatlar %10 artarak 25-26 TL arasında belirlenmiştir.



2019 kurban fiyatlarının miktarı nedir?



Bu yıl kurban kesmeyi düşünenler hem küçükbaş kurban hem de büyükbaş kurban almakta zorlanacak gibi görünüyor. Kurban satış alanlarının kurulması ile birlikte 2019 Kurban fiyatları da netlik kazanmaya başladı. Kurbanını erken alarak ucuza getirmeyi planlayanları kurban Pazar alanlarında yüksek fiyatlar karşıladı.



Büyükbaş hayvanlarda bir hissenin fiyatı geçen yıl 1.750 TL iken aynı hissenin bu yılki fiyatı 1.900 TL olmuştur. Bunun yanında topluca tek bir hayvanın satış fiyatına bakıldığında ise bu miktar geçen yıla geçen yıla göre fiyat artış oranını göstermektedir. Küçükbaş hayvanlarda en düşük 600 TL üzerinden kurbanlık satışı yapılırken 2019 yılında bu fiyat 800 TL olarak belirlenmiştir. Büyükbaş hayvanlarda da yine en düşük fiyat geçen sene 6.000 TL iken bu yılki en düşün büyükbaş kurban satış fiyatı 7.000 TL olarak belirlenmiştir.

