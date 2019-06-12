Uzmanlardan Klima Uyarısı

Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, klima kullanımına karşı uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve nem oranının günlük yaşantılarını etkilediğini ifade eden Şentürk, “Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan klimalar, benzetme yapmak gerekirse çölde bir vaha olarak görülebilir. Ancak dikkat edilmelidir ki doğal olmayan bu serinlik hastalıkların kapısını aralayabilir. Özellikle kalite düzeyi düşük ya da temizliğine dikkat edilmemiş olan klimalar ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtiler ile başlayan hastalıklara neden olabilir. Bahsi geçen belirtiler dikkate alınmaz ise hastalık boyutu zatürreye kadar varabilmektedir” diye konuştu.







“Klima bakımı önemli”



Klimanın kaliteli tercihi ve bakımı yapıldığı taktirde astım hastaları, şeker hastaları ve kalp rahatsızlıkları olan kişilere fayda sağlayabildiğini kaydeden Şentürk, “Ancak dikkat edilmelidir ki, temizliği aksatılmış olan klimaların filtreleri içerisinde de barındırdığı bakteriler, solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle astım hastaları için büyük tehdit oluşturabilecek olan klima içi bakteri ve mantar sporları hastaların atak geçirmesine ve akciğer enfeksiyonlarına kolayca yol açabilmektedir” şeklinde konuştu.







“Klimanın karşısına oturmayın”



Klimanın doğrudan karşısında oturulmaması gerektiğine dikkat çeken Şentürk, “Özellikle masa başı çalışanların sıklıkla yaptıkları hatalardan birisi klimanın karşısında ya da arka tarafında konumlandıracak şekilde oturmalarıdır. Bu nedenle kaslarda kasılma ve tutulmalara neden olabilmektedir. Özellikle terli haldeyken kesinlikle klima karşısında bulunulmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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