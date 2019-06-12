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Üvey baba dehşeti kamerada

Beyoğlu’nda üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
Üvey baba dehşeti kamerada
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Edinilen bilgilere göre olay, Beyoğlu Yahya Kemal Mahallesi Sururi Mehmet Efendi Sokak’ta meydana geldi. Üvey babası S.A.’nın annesini darp ettiğini öğrenen E.S. isimli genç, arkadaşı E.O.Ç. ile birlikte eve geldi. Üvey babası ile tartışan E.S. bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya büyümesi üzerine bıçağını çeken S.A. 5 yaşındaki üvey oğlunu da kendisine siper etti. Arkadaşı ile birlikte üvey babasına saldıran E.S., tekme atarak yere düşürdü. Üvey baba ise elindeki bıçağı savurarak E.S.’yi belinden, arkadaşı E.O.Ç.’yi ise bacağından yaraladı.

Olay yerine gelen polis üvey babayı gözaltına aldı. Yaralanan E.S. ile E.O.Ç. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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PolisOkmeydanı


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