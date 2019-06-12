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Türkiye devreye girdi!İdlib'te ateşkes sağlandı

İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtildi.

Dünya / 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:33
Türkiye devreye girdi!İdlib'te ateşkes sağlandı

Rejim güçleri ile muhalifler arasında yaşanan yoğun çatışmalar haricinde özellikle Suriye ve Rus uçakları tarafından bombardımana tutulan İdlib'de Türkiye'nin de devreye girmesiyle ateşkes sağlandı.

Reuters'in duyurduğu haber, Rusya tarafından da doğrulandı.

İdlib'de Türkiye öncülüğünde ateşkes sağlandı

RUSYA DA DUYURDU

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Kupçişin, bugünkü basın brifinginde, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinin genelinde 12 Haziran saat 00.00 itibariyle tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldı” diye açıkladı.

MuhaliflerRejimTürkiyeİdlibSuriye


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