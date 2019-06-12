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Tunceli'den acı haber!

Tunceli’de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2’si şehit oldu.

3. Sayfa / 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:10
Tunceli'den acı haber!
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Edinilen bilgiye göre, merkez kırsalında terör örgütü PKK militanları ile güvelik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar Jandarma Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Uçkan şehit oldu.

Şehitlerden geriye birlikte çektirdikleri ve 'Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar' notuyla geçen yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.


Kaynak : İHA

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