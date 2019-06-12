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Suudi Arabistan'da havalimanına füze saldırısı

Resmi televizyon, Yemen'deki Husiler'in Abha Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısında çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

Dünya / 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:50
Suudi Arabistan'da havalimanına füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na bir füze düştü. Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzenin havalimanına isabet ettiğini duyurdu.

Resmi televizyon ise, havalimanında en az 26 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Husilerin Al Mesirah televizyon kanalı, bu sabah havalimanının kruz füzesiyle hedef alındığını aktarmıştı. Koalisyon açıklaması, saldırıyı doğrulamış oldu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap Koalisyonu, Yemen'de İran destekli Husiler'e karşı savaşıyor. Yemen'den daha önce birçok kez Suudi Arabistan'a füze atılmıştı.

TelevizyonYemenİranSuudi Arabistan


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