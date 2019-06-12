Sedat Peker'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki

İçtimada bir grup asker tarafından Sedat Peker'e selam gönderme niyetiyle çektiği videonun tartışması sürüyor.



Videoda yer alan 2 askerin şehit haberini alan Sedat Peker, konuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taşıyarak, soru yönelten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sert açıklamalarda bulundu.



O VİDEODAKİ İKİ ARKADAŞIM BUGÜN ŞEHİT OLDU



Bakan Hulusi Akar'a soru soran Özkoç'a açıklamalarında cevap veren Peker, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki asker kardeşlerimizin sosyal medyada paylaşarak şahsıma selam gönderdikleri videoları alakasız bir şekilde gurur meselesi yapıp 'Bu nedir? Bunu açıklayın' demiş. Sorunun muhatabı ben değilim ancak sorudaki asli figür şahsım olduğu için bu yüzden cevap hakkımı kullanma zorunluluğu hissettim. Paylaşımlarında evimin girişinde yazılı olan sözü kullanarak altına da ismimi yazıp bu şekilde şahsıma selam söyleyen her iki asker kardeşimiz de bugün itibari ile şehit olmuşlardır. Sosyal medya hesabından şahsımın sözünü paylaşan bu şekilde selam gönderen her iki kardeşimiz de bugün itibarı ile şehit oldular” dedi.



''KRAVATLI TERÖRİSTLER BU VATAN EVLATLARINI NEDEN ŞEHİT EDİYOR?''



Kendine yöneltilen hedef oklarını, Engin Özkoç'a yönelten Peker, açıklamalarında daha sert eleştirilere yer vererek, “CHPnin Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şunu özellikle bilmenizi isterim. Silahlı içinde bana selam söyleyen asker kardeşlerimiz ölüme adeta gülerek gidiyorlar, Nihal Atsız hocamızın tabiri, 'Vatan topraklarını kanlarıyla sulayan Atsız Kahramanlar'ın listesine isimlerini yazdırıyorlar. Bence sizin soracağınız soru şu olmalıydı: ‘Sedat Peker'e selam söyleyen askerler hep şehit oluyor, belediye Seçimlerinde bizi destekleyen kravatlı teröristlerin dağ kadrosu ise bu vatan evlatlarını neden şehit ediyor?” şeklinde konuştu.



'KENDİ PARTİNİZE ŞUNLARI SORSAYDINIZ...'



Peker, son olarak Özkoç'a, “Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak ‘kendi partime soruyorum' demelisiniz. Bazı şehirlerde Belediye Başkanlıklarını kazanmak için bu vatan evlatlarını şehit edenlerle niye aynı yatağa giriyoruz bunu merak ediyorum, bunu öğrenmek istiyorum' diye sorsaydınız sizin Adapazarı Milletvekili olduğunuza gerçekten inanırdım. Tüm kalbimle söylüyorum ki Necip Fazıl üstadın Sakarya Destanı'na konu olan Adapazarı'nın bir milletvekili asla olamazsınız. Resmi tutanaklarda belki ‘Adapazarı Milletvekili' olarak yazılmaktasınız ancak gerçeğinde ‘Sakaryalı' olmanın ne ruhuna, ne de şerefine asla sahip olamayacaksınız” dedi.