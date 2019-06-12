Love 101’in çekimleri başlıyor

Yeni sezonda yayınlanacak dizinin çekimleri 26 haziranda İstanbul’da başlıyor. Hikayesi 1990’larda geçen dizi, hayata tutunmaya çalışan beş liseli gencin hikayesini anlatıyor.



Dizi son dönemin yıldızı parlayan üç ismini buluşturuyor. Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrolü paylaşan Mert Yazıcıoğlu, Çukur'da Celasun rolündeki Kubilay Aka ve en son Elimi Bırakma’da başrol oynayan Alina Boz, 130 ülkede yayınlanacak dizide bir araya gelirken ünlü isimlere iki genç oyuncu daha eşlik edecek. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yapacağı, dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye ait.