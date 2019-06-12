İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal arasında neler oluyor?

16 Haziran'da yapılacak tarihi canlı yayını İsmail Küçükkaya'nın yönetmesine karar verilmesinin ardından, Fatih Portakal'la ikili arasında bir gerilim olduğunu iddia edildi.



Gazeteci Serdar Turgut'un köşesinde ortaya attığı iddiaya göre, Fatih Portakal, kendisine hiç teklif gelmeden İsmail Küçükkaya'nın seçilmesine bozuldu.



'FATİH PORTAKAL MEMNUN DEĞİL'



İsmail Küçükkaya'nın ana haberi yönetmesi için böyle bir seçim yapılmış olabileceğini belirten Turgut 'İsmail'e yapılan operasyon çok zekice düzenlenmiş. Teklifi yapanlar Fatih Portakal'ın adını hiç ağızlarına almamışlar ve direkt İsmail'e gitmişler. Kanalda sabahki İsmail'in Çalar Saat programı ile akşam ana haber programı arasında bir stres olduğu yıllardır söylenir. Ve hatta bir ara İsmail'in ana haberi sunmak istediği bile konuşuluyordu kötü niyetliler arasında. Bu kötü niyetliler çok tehlikelidirler hepsinin Oray tarafından eğitilmiş olduğunu düşünüyorum ben.Olabilir insanlar arkadaşmış gibi davransalar da birbirleriyle sert rekabet içinde olabilirler. Bu bizimki gibi arkadan yapılan oyunların, atılan çelmelerin pek yaygın ve rutin bir iş olduğu sektörde durum kesinlikle böyledir.İsmail'in seçilmiş olmasından Fatih Portakal'ın pek memnun olmadığı kesin gibi.' diye yazdı.



Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel