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Habertürk yazarı isyan etti!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Habertürk yönetimine 16 Haziran'da yapılacak ortak yayını yayınlamama çağrısında bulundu.

Güncel / 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:37
Habertürk yazarı isyan etti!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'la Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında karşı karşışıya gelecek.

Habertürk'te program yapan Didem Arslan Yılmaz'ın bu programı yöneteceği düşünülürken, ortak yayını Küçükkaya'nın yönetmesine karar verilmesi bazı çevrelerin tepkisini çekti.

YÖNETİME ÇAĞRI

Bu karara köşesinden isyan eden Habertürk yazarı Sevilay Yılman da Habertürk yönetimine bir öneride bulundu.

Yönetime canlı yayını yayınlamama çağrısında bulunan Yılman şunları yazdı;

Eğer mesele profesyonel televizyonculuk ise... Hakikatli gazetecilik adına ortaya konmuş bir proje ise...

Habertürk TV'nin burada başka bir tavır alması gerekiyor...

Deniliyor ki; “Pazar günü yani ayın 16'sında yapılacak bu program özel bir stüdyoda yapılacak. Ve dileyen televizyon kanalı da linki alıp oradan yayınlayacak!”

Naçizane fikrim... Ben Habertürk TV'nin yöneticilerinin yerinde olsam... Zinhar bu ortak yayını almam ve yayınlamam da!

Kim yayınlıyorsa yayınlasın. Ve kim o programı da izlemek istiyorsa gitsin yayınlayan diğer TV'lerden izlesin!

Ama bence biz fikrimizin, projemizin, stratejimizin göz göre göre harcanmasına göz yummayıp profesyonel televizyonculuk adına başka bir şey yapmalıyız!

Mesela Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde; 'Medya etiği' başlıklı bir konu üzerinden rutin yayınımıza devam etmeli ve işimize bakmalıyız...

Ve hatta... O güne özel yepyeni bir strateji geliştirmeli (bunu da bir kez daha çalmamaları için kimseyle paylaşmadan, kimseye söylemeden...) ve bu yeni strateji ile televizyonculuk nasıl olurmuş, hak yemenin, haksızlık yapmanın karşılığı nasıl olurmuş tüm muhataplarına göstermeliyiz!

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaSevilay YılmanBinali YıldırımEkrem İmamoğlu


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