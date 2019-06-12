Açık liselilerin mezuniyet heyecanı

Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen çok sayıda evli ve çocuk sahibi liseyi bitirmenin sevincini yaşadı. Kınık, Savaştepe ve Kırkağaç gibi ilçelerden gelerek liseyi bitiren öğrenciler okul idaresi ile birlikte muhteşem bir organizasyonla mezuniyet töreni yaparak diplomalarını aldı. Öğrenciler, idareciler, öğretmenler ve ailelerin de katıldığı törende gurur ve sevinç bir arada yaşandı. Kendileri gibi olan birçok kişiye örnek olmasını istediklerini belirten öğrenciler şimdi aynı şekilde üniversiteyi de bitirmek istediklerini kaydetti.



Kaynak : İHA

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