USD (Alış - Satış) : 5,80 - 5,81 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Açık liselilerin mezuniyet heyecanı

Soma’da Açıköğretim İmam Hatip Lisesi’nde mezuniyet sevinci yaşandı. Soma Çelebi Mehmet İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren açıköğretim lisesi bu yıl öğrencilerini mezun etti.

Eğitim / 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
Açık liselilerin mezuniyet heyecanı

Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen çok sayıda evli ve çocuk sahibi liseyi bitirmenin sevincini yaşadı. Kınık, Savaştepe ve Kırkağaç gibi ilçelerden gelerek liseyi bitiren öğrenciler okul idaresi ile birlikte muhteşem bir organizasyonla mezuniyet töreni yaparak diplomalarını aldı. Öğrenciler, idareciler, öğretmenler ve ailelerin de katıldığı törende gurur ve sevinç bir arada yaşandı. Kendileri gibi olan birçok kişiye örnek olmasını istediklerini belirten öğrenciler şimdi aynı şekilde üniversiteyi de bitirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ÖğretmenlerMezuniyet TöreniÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı