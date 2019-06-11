TEM'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Avşar (41) idaresindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha da sonra refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çaptı. Bariyerlerin saplandığı otomobil hurdaya dönerken, kaza sırasında araçtan fırlayan 7 yaşındaki İnanç Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cengiz Avşar ve araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.



Hastanede hayatını kaybetti



Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine götürülen 4 yaşındaki İrem Avşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Baba Avşar oğlunun yanından ayrılamadı



Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden İnanç Avşar'ın acılı babası yaralı halde uzun süre oğlunun yanında bekledi. Acı içinde gözyaşları döken baba, vatandaşların yardımıyla bir süre sonra oğlunun yanından alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.



Yakınları sinir krizi geçirdi



Avşar ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. 7 yaşındaki İnanç Avşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle sakinleştirilen Avşar ailesinin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Seda Avşar, İslam Avşar (5), Emir Nuh Avşar ve Naif Avşar'ın tedavileri devam ediyor.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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