Genç adam feci şekilde can verdi!

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Sarıalan Mahallesi’de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ayhan (21) tarlada kullandığı traktörle ot biçerken araç devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Erol Ayhan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Erol Ayhan yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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