USD (Alış - Satış) : 5,81 - 5,82 EURO (Alış - Satış) : 6,56 - 6,58

Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından, 9 Haziran'da Afrin'de 1 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yoğun ateş altına alınan teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel / 11 Haziran 2019 Salı 13:33
Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı hatırlatıldı.

Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların kanının yerde bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada, 'Bölgede, 9 Haziran'da, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.' ifadesine yer verildi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

ŞehitMehmetçikTerör ÖrgütüSuriyeSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı