Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 28



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 32



Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Bursa: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 36 Kaynak : İHA

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