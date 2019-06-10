YKS'de verileri okumak ve zaman yönetimi önemli

Öğrencilerin sınava sayılı günler kala bildiklerini unutmuş ya da gerektiği kadar çalışmamış gibi hissetmelerinin olağan bir süreç olduğuna değinen Barış Sezgin, sınav esnasında öğrenilen her şeyin hatırlanacağına dikkat çekti. Sınava hazırlık sürecinde çözdükleri deneme sınavlarında en iyi sonuç alınan yöntemin, gerçek sınavda da izlenmesi gerektiğine değinen Sezgin, “Sınav günü daha önceki soru çözümlerinde denenmeyen yöntemler kullanılmamalı. Ayrıca sınavdan kaç gün önce ders çalışmayı bırakmalıyım diye de öğrenciler kendine sormamalı. Bazı öğrenciler son akşam bile test çözerken bazıları 2 gün önce soru çözümünü bırakırsa rahat eder. Kendilerini daha iyi hissedecekleri yöntemle rahat olacakları için motivasyonları da düşmeyecektir” dedi.



Sınavda tüm veriler değerlendirmeli



Öğrencilerin sınav öncesinde yaptıkları yanlışların sebebini iyi değerlendirmeleri gerektiğine değinen Barış Sezgin, “Soruları çözerken veriler iyice okunmalı. Tüm veriler değerlendirmeli, sorunun ne istediği tam olarak anlaşılmalı. Bu sınavda doğru okuma alışkanlığı kazandıracaktır. Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bilin. Unutmayın, bir soru ne kadar uzunsa, içinde o kadar ipucu vardır” önerilerinde bulundu.



“Turlama tekniği hata oranını azaltıyor”



Zamanı doğru kullanamamanın YKS'de yapılan bir farklı bir hata olduğuna ve zorlanılan sorunun sonraya bırakılması gerektiğini söyleyen Barış Sezgin; “Bu uygulama ile hem zamandan kazanacağınız hem de moralinizi yüksek tutacağınız bir sınav geçirmiş olursunuz. Zaman kazanmak için bir başka yöntem ise turlama tekniğidir. Bir testteki çok kolay, kolay ve normal soruları 1. turda çözerek diğerlerini 2. tura bırakmaya turlama tekniği denir. Sınavlarda turlama tekniğini kullanmak başarı oranınızı önemli derecede yükseltir. Turlama tekniği hata oranınızı azaltırken, zamanı daha iyi kullanmanıza yardımcı olur.” şeklinde konuştu.



Uyku ve beslenme düzenine de dikkat edilmeli



Sınavla ilgili net sayıları üzerinden veya ‘hata yapmamalıyım' gibi şartlandırmaların yapılmaması gerektiği, bunun yerine strateji oluşturulabileceği de dile getiren Sezgin; sınav yaklaştıkça uyku ve beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



Sezgin; sınav gününe kadar, sınav esnasında yaşanabilecek uykusuzluk ve beslenme problemlerine karşı hem uyku hem de kahvaltı düzeninin oturtulması ve adayların alışkın olmadığı yiyecek, ilaç ve vitaminlerden uzak durmasını tavsiye etti. Kaynak : İHA

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