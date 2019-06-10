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Yeni askerlik sistemi yasası için tarih verildi

Askerlik Kanun Teklifi yarın TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

Siyaset / 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
Yeni askerlik sistemi yasası için tarih verildi

Askerlik Kanun Teklifi AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilmiş, teklifin Milli Savunma Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanmıştı. Askerlik Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda yarın görüşülmesi bekleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik yasa tasarısının yarın (salı günü) görüşülmeye başlanacağını duyurdu. Turan “Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek” dedi.
Kaynak : İHA

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