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Uğur Dündar, ortak yayına moderatörlük yapmama sebebini açıkladı

"Kabul etmemem için her türlü linç girişimi başlatıldı"

Medya / 10 Haziran 2019 Pazartesi 23:47
Uğur Dündar, ortak yayına moderatörlük yapmama sebebini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapmayacağını ifade eden gazeteci Uğur Dündar'dan yeni bir açıklama geldi. Dündar, "Mesele Uğur Dindar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

"Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu"

Gazeteci Uğur Dündar, CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına telefonla katıldı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıklayan Dündar, "Bir vazgeçme söz konusu değil. Daha teklif aşamasında toplumda korkunç boyutta kutuplaşma oldu. Linç girişimi, manipülasyon başladı. Benim gibi deneyimli birinin bunu fark etmemesi imkansız. Bana düşen bu kutuplaşmayı göstermektir. Toplulumuz şimdiye kadar hiç hissetmediğimiz kadar kutuplaşmış durumda. Bu gidişle farklı görüştekilerin bir arada yaşaması imkansız hale gelecek. Bizim bu sorunu bir an önce halletmemiz gerekiyor" dedi.

"Kabul etmemem için her türlü linç girişimi başlatıldı"

'Kutuplaşmaya' vurgu yapan Dündar, "Bugün İsmail Küçükkaya'nın isminin açıklanmasından sonra sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. İnsanın psikolojisinin etkilenmemesi mümkün değil. Küçükkaya ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranacak. O gece kim bilir nasıl bir algı operasyonu başlatılacak. Bizim bu linç girişimini geride bırakmak için üzerimize düşeni yapması gerekir. Mesele Uğur Dindar'ın bu teklifi reddettiği değil. Uğur Dündar'ın bu teklifi kabul etmemesi için her türlü linç girişimi başlatıldı. Mesele budur" dedi.

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