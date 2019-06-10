USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Sıcak Haber : Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı!..

Türk ressamdan Singapur'da sergi

Çağdaş resim sanatının günümüzdeki önemli temsilcilerinden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, bir uluslararası sergiyle daha dünya sanat kamuoyunun gündemine geliyor.

Kültür-Sanat / 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:47
Türk ressamdan Singapur'da sergi

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, bir uluslararası sergi ile daha gündemde. Son olarak New York'ta açtığı sergiyle adından söz ettiren İmamoğlu, bu kez de Singapur'un ünlü sanat merkezi Miaja'da Nucleus adlı sergisiyle yer alacak.

Dünyaca ünlü sanat merkezinde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği katkılarıyla gerçekleştirilecek sergi, 12 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Singapur'un dünyaca ünlü sanat merkezi Miaja Art Collections'ta sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye-Singapur dostluk yılı

Yurt dışında açtığı sergilerle sanat çevresinde 'çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden biri' olduğunu gösteren ünlü ressam Gülten İmamoğlu, Singapur'da Türkiye'yi ve Samsun'u temsil edecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadığını söyledi.

2019 yılının aynı zamanda Türkiye ile Singapur arasında 50'inci Dostluk Yılı olduğunu da hatırlatan İmamoğlu, '19 Mayıs'ın 100'üncü yılında bu kutlu günün adını taşıyan üniversitenin bir temsilcisi olarak ülkemi yurt dışında bir kez daha temsil edeceğim. Singapur Büyükelçimiz Murat Lütem'in bu serginin düzenlenmesinde emekleri çok oldu. Kendisine teşekkür ediyorum' dedi.

Uzak Doğu'nun ruhu 12 eser

Gülten Imamoğlu'nun 'Nucleus' adını verdiği sergide sanatçı tarafından tamamen Uzak Doğu ruhunu yansıtan 12 yeni eser izlenebilecek. 100'üncü yıl anısına bu sene 3 kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı daha önce Singapur'da Uzak Doğu'nun en büyük sanat fuarı olan Artstage'e de katılmıştı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

SingapurRessamTürkiyeUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı