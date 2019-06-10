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Nevşin Mengü'den skandal Türkiye paylaşımı

İzlanda'da, A Milli Takımımızın yaşadığı saygısızlık herkes tarafından büyük tepki çekerken, CNN Türk'ün kovulan sunucusu Nevşi Mengü'nün yorumu, "Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı" oldu.

Güncel / 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:17
Nevşin Mengü'den skandal Türkiye paylaşımı

İzlanda'da A Milli Takımının yaşadığı saygısızlık büyük tepki çekti.

Maç için Konya'dan İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Yaşanan hu skandalın ardından Türkiye, İzlanda'ya nota verdi.

'KURALLARA UYULMALI'

A Milli Takımımızın yaşadığı saygısızlık herkes tarafından büyük tepki çekerken, CNN Türk'ün kovulan sunucusu Nevşi Mengü ise Türkiye'yi haksız buldu.

Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz.' ifadelerini kullandı.

Mengü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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