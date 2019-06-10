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Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da hafta boyunca yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Yaşam / 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için hafta boyunca yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya girildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan geçen hafta yer yer sıcak ve yağışlı havanın etkili olduğu ifade edilen açıklamada, bu hafta ise bölgenin yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkisine gireceği kaydedildi.

Hafta boyunca Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da görülecek kuvvetli yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, ani sel, dolu, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, yerel dolu ve kuvvetli gök gürültülü sağanak öncesi kısa süreli tahmin ve uyarıların takip edilmesi konusunda da uyarılarda bulunuldu. Kaynak : AA

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