Maduro Kolombiya sınırını açtı, 40 bin Venezuelalı geri döndü

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Şubat ayından bu yana kapalı olan Tchira'daki sınırı yaya geçişine açtıktan sonra, Kolombiya tarafından yiyecek ve tıbbi yardım almak isteyenler trafiğe neden oldu. Sadece ilk gün 34 bin Venezuelalının, Kolombiya tarafına geçtiği bildirildi.



Ayrıca 40 bin Venezuelalının da ülkelerine geri dönebildiği açıklandı.



Kolombiya ile sınır köprülerinin kısmen yeniden açılmasıyla, 70 binden fazla insan sınır kapılarını kullandı. Maduro'nun izniyle açılan sınır kapılarından Venezuelalılar, sabah 06.00 ile gece 21.00 arasında giriş çıkış yapabiliyor.



Sınır geçişlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan Kolombiya Sınır Sorumlusu Christian Krüger, sınırların araç trafiğine de açılmasının beklendiğini söyledi.



Kaynak : İHA

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