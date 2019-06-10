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Kayıp çocuğun feci ölümü

7 Haziran’da kaybolan zihinsel engelli çocuğun cesedi park halinde bulunan bir minibüs ile duvar arasında sıkışmış halde bulundu. Çocuğunu bulabilmek için televizyon programına çıktığı öğrenilen talihsiz anne ise cesedi teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Arabalara düşkün olduğu öğrenilen çocuğun aracın içerisine girdiği ve çıkmak istediğinde panik yaparak havasızlıktan boğulup öldüğü düşünülüyor.

3. Sayfa / 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:18
Kayıp çocuğun feci ölümü

Olay, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan tekstil atölyesinde çalışanlar sabah saatlerinde iş yerlerine geldiklerinde iş yeri önünde kapıları açık halde bulunan ve kullanılmayan minibüs ile duvar arasında bir çocuğun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun öldüğünü belirledi.

Evladının cesedini teşhis etti, gözyaşlarına boğuldu

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin 7 Haziran'dan beri kayıp olan Orhan Saral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi zihinsel engelli Ali Atabey'e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri talihsiz çocuğun ailesine haber verirken olay yerine gelen anne cesedin çocuğuna ait olduğunu teşhis ederken büyük acı yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Arabalara olan merakının ölüme götürdüğü düşünülüyor

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarının devamında çocuğun arabalara çok düşkün olduğu bilgisini edindi. Ekipler, çocuğun merakından dolayı aracın içerisine girmiş olabileceği ve çıkmaya çalışırken de panik yapınca duvar ile araç arasında kalarak havasızlıktan boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çocuğunu bulabilmek için televizyon programına çıkmış

Öte yandan, Atabey'in ailesinin 3 gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kayıp çocuklarını aradığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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