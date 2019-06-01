Türkiye-İran sınırında çatışma: 3 şehit, 4 asker yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.



Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.



TAKVİYE EKİP KAZA YAPTI: 3 YARALI



Çıkan çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araç içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan Iğdır Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah´tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun' dedi.



MSB: 1 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU



Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda yaralanın askerlerden birinin de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.



Açıklamada şöyle denildi;



'Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.' Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.