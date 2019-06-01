Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.



Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi. Kaynak : AA

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