Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker şehit

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi. Kaynak : AA