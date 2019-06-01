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THY bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi 8 Haziran'a kadar uzattı.

Yaşam / 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:56
THY bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi nedeniyle biletlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcular için bazı düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, söz konusu seçiminin yenilenmesi üzerine, İstanbul'da oy kullanacak yolcular için bazı düzenlemeler bulunduğunu anımsatıldı.

Açıklamada, 26 Mayıs ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran'ı kapsayan tarihlerde, İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların 8 Haziran'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz yapılacağı belirtildi.

Hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade yapılacağı aktarılan açıklamada, 'Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.' ifadelerini yer verildi. Kaynak : AA

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