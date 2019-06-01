USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

FETÖ şüphelileri tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında yakalanan 17 zanlı hakkında, FETÖ soruşturmaları kapsamında arama kararlarının olduğu belirlendi.

3. Sayfa / 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
FETÖ şüphelileri tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 17 kişi ile yanlarındaki 6 çocuk yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlendi.

Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilerek, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görüldü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlendi.

Zanlılar arasında meslekten ihraç edilen eski asteğmen H.D. ve eski üsteğmen Ö.Ö. de bulunuyor.

Ayrıca diğer şüpheliler M.D'nin öğretmen, A.D'nin ise mühendis olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

ÖğretmenTerör ÖrgütüYunanistanSahil Güvenlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı