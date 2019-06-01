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Bayram tatilinin ilk gününde ağır bilanço

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olması ile dün mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi.

Yaşam / 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:44
Bayram tatilinin ilk gününde ağır bilanço

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı.

Bayram tatili nedeniyle dün mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi. Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.



TOPLAM 29 KAZA

Ajansların verdiği haberlere göre bayram yolunda şu ana kadar 29 kaza yaşandı.

Ramazan BayramıŞanlıurfaTrafik Kazası


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