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Bahçeli'den yargı reformu açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir" açıklaması yaptı.

Siyaset / 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
Bahçeli'den yargı reformu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin değerlendirme yaptı.

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir.

Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir.'

CumhurbaşkanıYargı ReformuDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan


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