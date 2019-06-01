USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

ABD'den Çin mallarına vergi!

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari savaşında yeni bir perde açıldı. ABD Cumartesi günü itibariyle, limanlar yoluyla ülkeye gelen Çin malları üzerinden yüzde 25’lik vergi almaya başladı.

Ekonomi / 01 Haziran 2019 Cumartesi 20:33
ABD'den Çin mallarına vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs'ta Çin mallarındaki vergi artışını 200 milyar dolara yükseltti. Ancak bu tarihten önce Çin'den yola çıkan gemiler için eski vergi tarifesi olan yüzde 10'un uygulanacağını açıklamıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, önceki vergi oranının kullanımı için son tarih olarak 1 Haziran'ı vermişti. Gümrük vergisindeki artış; internet, mobilya, ev aletleri ve aydınlatma ürünlerinin yanı sıra Çin'den gelen çok sayıda ara ürünü içeriyor. 13 Mayıs'ta ilan edilen Çin vergi tarifeleri belirtilen 5 bin 140 ABD ürününün yarısından fazlasına yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ek bir oran uygulanmasını kapsıyordu.



Daha önce Çin, 60 milyar dolar değerinde ABD menşeili ürünlerin bir kısmına vergiyle müdahale önlemleri uygulamaya başlamıştı.

Trump, Çin'i aylarca süren görüşmelerde varılan uzlaşmalara uymamakla suçlarken, Çin tarafı ithamları reddediyor. Trump kısa bir süre önce, “vergiler Çin üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacak” demişti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ÇinMilyar DolarTrumpMobilyaDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı