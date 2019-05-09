Yol kavgası kamerada

Olay, Bursa-İzmir yolu Bursa istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftara yetişmek için acele eden iki sürücü yolda hatalı sollama yüzünden tartışmaya başladı.



Çıkan kavgada sürücüler birbirlerine tekme tokat girdi. Diğer araç sürücülerinin de müdahalesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Uzun süre kavga eden grup yunus polislerinin olay yerine gelmesiyle dağıldı. Kaynak : İHA

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