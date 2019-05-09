Türkiye'den çok kritik 'S-400' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası konuştu.



Çavuşoğlu, S-400'lerin teslimiyle ilgili son gelişmeleri aktarırıken 'S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. Hiç alınmaması ve ertelenmesi yönünde ABD'den talepler geldi, geliyor. Burada S400 konusunda özellikle ABD'nin bazı iddiaları oldu. Yani S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine vereceği zararlar konusunda. Biz de buna katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu teklifinde bulunduk. Hatta buna da NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini açıkça söyledik.' dedi.







Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;



Başta AP olmak üzere AB kurumlarının da yeniden şekillenme sürecini yakından takip ediyoruz. Bu şekillenmenin AB'nin kendisine ve bizlere yansımasını da değerlendiriyoruz.



Yeni AB kurumlarının; ülkemizde katılım sürecini teknik bir zeminde yürütmesini bekliyoruz. Bizim AB'den beklentimiz basit. Diğer aday ülkelerle eşit muamele görmek istiyoruz.



Son günlerde bu tür beyanatlar arttı. Gerekli cevapları verdik. AB'nin de şunu çok iyi anlaması lazım. Güçlü Avrupa'nın yolu güçlü Türkiye'den geçiyor.



SORU: Vize serbestisi konusundan bahsettiniz. 6 kriterle ilgili son durum nedir? Kriterler tamamlandıktan sonra vize serbestisini sağlayacağına inanıyor musunuz?



Bu soruyu niye sordunuz? Elbette AB sadece Türkiye'ye yönelik değil diğer ülkelere yönelik aldığı kararlar, hatta bazı anlaşmalara zamanında uymadığı için güvenilirliği sarsılmıştır. Vize serbestisi AB için de önemlidir. 6 kriterin yerine getirilmesi için çalışma grubu oluşturduk. İlgili bakanlıklardan arkadaşımız da var. 6 kriter üzerinde AB ile de müzakerelerimizi yürütüyoruz. Bu müzakereler sürecinde, her bir kriter içinde yakınlaşmaların olduğunu söyleyebilirim. Kriterlerin içindeki bir çok konu bakımından esasen yakınlaşmamız var. Ama bazı kriterler üzerinde halen çalışıyoruz. Farklı anladığımız kelimeler ya da cümleler var. Bunun üzerinde de müzakereleri sürdürüyoruz.



'S-400' AÇIKLAMASI



S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. Hiç alınmaması ve ertelenmesi yönünde ABD'den talepler geldi, geliyor. Burada S400 konusunda özellikle ABD'nin bazı iddiaları oldu. Yani S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine vereceği zararlar konusunda. Biz de buna katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu teklifinde bulunduk. Hatta buna da NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini açıkça söyledik.



Türkiye attığı adımlarda gayet şeffaf şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz. Ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubunu oluşturalım, onlar raporlarını bizimle paylaşsınlar.







'ABD KENDİNE GÜVENİYORSA 'EVET' DEMESİ GEREKİR'



Eğer ABD bu konuda kendine güveniyorsa, iddialarında eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor.



Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu ABD'yle... Ve önümüzdeki süreçte karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz.



Cumartesi günü Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu kendisiyle de değerlendireceğiz.

