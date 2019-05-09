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PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına anında karşılık verildi!

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.

Dünya / 09 Mayıs 2019 Perşembe 16:30
PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına anında karşılık verildi!

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevli TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırı ve taciz ateşi yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, TSK'nin bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla teröristlere gerekli karşılık verildiği bildirildi.

TUNCELİ'DE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kaynak : AA

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