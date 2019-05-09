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PKK'nın çöküşü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşen Gazeteci Candaş Tolga Işık, PKK'nın çöküşünü belgeleyen sayılara ulaştı.

Güncel / 09 Mayıs 2019 Perşembe 10:26
PKK'nın çöküşü!

Son yıllara milli savunmada yaşanan gelişmelerin ardından terör örgütü PKK çöküş sürecine girdi.

Yaşanan çöküş sürecinde PKK'ya katılımlar azalırken, ikna edililerek dağdan indirilenlerin sayısı arttı.

ÖRGÜTE KATILIM 30'DA KALDI

Konuyla ilgili İçişleri bakanı Süleyman Soylu'yla konuşan Gazeteci Candaş Tolga Işık, dikkat çeken sayıları köşesinde yazdı.

PKK'ya katılımın ocaktan beri 30 olduğunu yazan Işık, aldığı bilgileri köşesinde paylaştı;

TSK, polis, istihbarat, İHA teknolojisi ve sınır güvenliği... Bu alanlarda Türkiye son 3-4 yılda çok önemli adımlar attı. Ve terör örgütünün adeta beli kırıldı.

Son günlerde PKK terör örgütünün hain saldırıları neticesinde arka arkaya milletimizi acıya boğan şehit haberleri gelince hepimiz “Ne oluyor?” diye sormaya başladık.

Ne olduğunu anlamak için terör örgütüyle ilgili son rakamlara bakmak gerek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla konuştum dün... Bakan Soylu'nun verdiği şu rakamlara dikkat:

Bir zamanlar 100'lerle ifade edilen sınırdan Türkiye'ye girmeyi başaran PKK'lı sayısı bu yılın ocak ayından beri 27'de kaldı.

Ocak ayından beri örgüte katılan terörist sayısı 30.

Ocak ayından bu yana devletin çeşitli yöntemler (ailelerle görüşme) kullanıp ikna ederek örgütten kopardığı, yurt dışından gelen PKK'lı sayısı 83.

Halihazırda 1000 örgüt mensubunun ailesiyle ikna için görüşülüyor.

SON DÖNEMDEKİ SALDIRILARIN ÇOĞU SINIR ÖTESİNDEN

Son günlerde PKK'nın yaptığı saldırıların çoğu sınır ötesinden geliyor. Bir tek Gabar'da uzaktan uzun namlulu dürbünlü silahla bir saldırı gerçekleştirdiler. Bunun dışında sınır dışından oradaki güvenlik noktalarına ve birimlerimize yönelik saldırılar yaptılar.

Orada da 35 kilometrelik alanda Türkiye bölgeye hakim. En son kafalarını kaldırmaya kalktıklarında 30 terörist aynı anda etkisiz hale getirildi.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör Örgütüİçişleri BakanıSüleyman SoyluSınır GüvenliğiCandaş Tolga Işık


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