Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarındaki artışa yönelik yeni bir hamle daha yaptı.



'Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla' alınan önlemler şöyle sıralandı:



- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesine



- Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına



Açıklamada, 'Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenmektedir' ifadeleri de kullanıldı.



1 HAFTA ARA VERMİŞTİ



Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.



Uzmanlar Merkez Bankası'nın bu hamlesinin dolarda yaşanan aşırı yükseliş sonrası alındığına dikkat çekerek, kararla birlikte piyasadaki TL varlığının azaltılarak Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanmasının hedeflendiğini belirtti.



Karar sonrası 6,25 sınırına yaklaşan doların 6,21 seviyesine gerilediği görüldü.