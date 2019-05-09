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Melih Gökçek'ten darbe tehdidinde bulunan o isme sert sözler

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, YSK'nın İstanbul kararı sonrası resmen darbe çağrısı yapan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na tepki göstererek, "Karar çıkmadan hukuk diyeceksiniz. İşinize gelmeyince darbe diyeceksiniz" dedi.

Güncel / 09 Mayıs 2019 Perşembe 23:07
Melih Gökçek'ten darbe tehdidinde bulunan o isme sert sözler

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, YSK'nın İstanbul kararı sonrası resmen darbe çağrısı yapan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na tepki göstererek, 'Karar çıkmadan hukuk diyeceksiniz. İşinize gelmeyince darbe diyeceksiniz' dedi.

Melih Gökçek, darbe tehdidinde bulunan CHP'li Nurhayat Altaca'nın açıklamalarına ilişkin, 'Hem sandıklarda hırsızlık yapılacak. YSK hırsızlığı ve usulsüzlükleri tespit edip seçimi iptal edecek hem de CHP'li vekil çıkıp milleti darbeyle tehdit edecek. Karar çıkmadan hukuk diyeceksiniz. İşinize gelmeyince darbe diyeceksiniz. Oy hırsızı var oy hırsızı' dedi.

'YSK tescil etti'
YSK'nın hırsızlığı tescil ettiğini söyleyen Gökçek, 'Yahu inanın bu kadar yüzsüzlüğe hayret ediyorum. Hırsız var hırsız. YSK tescil etti. Hırsızlığı kapatmak için işin adını demokrasi gaspı koydular. Ne zamandan beri oy hırsızlığının adı demokrasi oldu?' dedi.

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