USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

Küçükçekmece'de akıl almaz kaza

Küçükçekmece’de bir beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın üzerine düşerek ölümüne neden oldu.

3. Sayfa / 09 Mayıs 2019 Perşembe 16:05
Küçükçekmece'de akıl almaz kaza
Video için tıklayın

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Gümrük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri şoförü İbrahim B. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk bu sırada kaldırımda yürüyen Habil Mutlu'nun (73) üzerine devrildi. Devrilen direğin çarpmasıyla yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri beton mikseri sürücüsü İbrahim B.'yi gözaltına alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Beton MikseriPolis EkipleriDireksiyonSöğütlüçeşmeYaşlı Adam


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı