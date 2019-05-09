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HDP'den İmamoğlu kararı!

Halkların Demokratik Partisi, bugün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Siyaset / 09 Mayıs 2019 Perşembe 11:21
HDP'den İmamoğlu kararı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. CHP'nin Adayı yine Ekrem İmamoğlu oldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından partilerde 23 Haziran için hazırlık başladı. 6 Mayıs'ta Abdullah Öcalan'ın mektubunun ardından HDP'nin İstanbul seçimlerinde nasıl tavır alacağı merak ediliyordu.

ÇÖZÜM SÜRECİ

2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecine yeniden dönülmesinin mümkün olmadığını ifade eden HDP kaynakları, İstanbul seçimlerinin boykotu ya da farklı bir oluşum içinde yer alma tartışmasının gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

MYK'DA MUHALEFETE ELEŞTİRİ

YSK'nin kararının ardından olağanüstü gündemle toplanan Merkez Yürütme Kurulu da İstanbul seçimlerine yönelik tutum kesinleşti. Toplantıda, HDP seçmeninin, 'Belediyelerimize kayyum atandığında ve yüzde 20 oy alan ikinci adaylara KHK bahanesi ile mazbata verildiğinde' muhalefet partilerden gerekli desteği alamadığı eleştirileri hatırlatıldı.

'İSTANBUL İTTİFAKI' ADI ALTINA YÜRÜTÜLECEK

Ancak yapılan tartışmaların ardından 'İstanbul İttifakı' adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi. Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul'da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.

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