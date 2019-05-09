HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

31 Mart'ta yapılan İBB Başkanı seçimi YSK'nın kararıyla iptal edildi ve tekrarlanmasına karar verildi. 23 Haziran'da yapılacak seçimler yine AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.



Seçimlerde İstanbul'da belirleyici olacak gruplardan biri de HDP seçmeni, öyle ki Kürt seçmen 31 Mart'ta tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanmış ve yarışı önde tamamlamasını sağlamıştı.



Tekrar edecek seçimler öncesinde Rudaw'dan Maşallah Dekak'a konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP seçmeninin bu sefer oyunu AK Parti'den yana kullanabileceğini belirtti.



HDP AK PARTİ İLE ANLAŞTI İDDİASI DOĞRU MU



İmam Taşçıer kendisine yöneltilen; "İstanbul seçimlerinin tekrarlanması ve Öcalan'ın avukatlarının açıklamasının aynı güne denk gelmesini tesadüf olarak gören de var, HDP AK Parti ile anlaştı, Kürtler seçimde AK Parti'ye oy verecek diyenler de oldu. Hangisi doğru?" sorusuna şöyle cevapladı:



KÜRTLER OLMADAN KİMSE KAZANAMAZ



"Kürtler çok politik bir halk. Seçimlerde Kürtler batı illerinde aday çıkarmayarak, bir çok büyükşehir belediyesi AKP'ye kaybettirdi. Dolayısıyla Kürtlerin oyu olmadan hiç kimse bir seçimi tek başına kazanamaz. Ankara, Antalya, Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul... Hele hele İstanbul'u kazanmak istiyorsan, Kürtlerin oylarını almak zorundasın. Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP'ye verir. AKP adım atmaz, CHP samimi bir şekilde Kürtlere yaklaşırsa CHP'ye verir.



"AKP'NİN DİLİ YAPICI OLMADIĞI İÇİN KÜRTLER OY VERMEDİ"



Maşallah bey bakın İstanbul'da bir milyon 100 binin üzerinde HDP'ye oy veren Kürtler var. Bunun dışında geçmiş seçimlerde AKP'ye oy veren 300 bine yakın Kürt vardı. Bunlar da 31 Mart seçimlerinde AKP'ye oy vermedi. Yani sandığa gitmedi. Niye bu seçimde AKP'ye oy vermedi? Çünkü AKP'nin dili yapıcı değil, Kürtleri dışlayan, ötekileştiren bir dildi. AKP'nin burada, Rojava Kürdistan'ında, Güney Kürdistan'da yaptığı yanlış politika sonucu, AKP'ye oy veren Kürtler AKP'den uzaklaştı. Ama gidip CHP'ye de oy vermedi. Çünkü CHP'nin Kürtlere yönelik geçmiş sicili de bozuk. Dolayısıyla Kürtler artık kendi çıkarları doğrultusunda, pragmatist bir şekilde oyunu kullanacak."